Urk maakt minste zorgkosten, Oldambt meeste

In Urk worden gemiddeld de minste zorgkosten gemaakt (1788 euro per persoon) en in Oldambt de meeste (ruim 4500 euro per persoon) . Dat blijkt uit cijfers van Vektis Intelligence, dat gegevens over zorgkosten verzamelt en analyseert.

Inwoners van Den Haag geven gemiddeld 55 euro méér per jaar uit aan geestelijke gezondheidszorg dan andere mensen in ons land. Toch schelen de totale zorgkosten per Haagse verzekerde (3502 euro per jaar) niet heel erg van het Nederlandse gemiddelde (3498 euro per verzekerde). Wel zijn er ook andere verschillen. Zo spendeert een verzekerde Hagenaar per jaar 31 euro meer uit aan medicijnen en 14 euro meer aan specialisten dan gemiddeld. Maar in de Hofstad geven ze per persoon weer veel minder uit aan zorg thuis en of in een instelling (in totaal 81 euro minder).