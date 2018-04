Urk handhaaft oude coalitie; in Huizen verdwijnt CU-SGP uit college

Urk

Informateur Cock Grandia van Urk stuurt aan op voortzetting van de huidige coalitie van ChristenUnie (5 zetels), Hart voor Urk (4) en SGP (3). Zo luidde zijn advies woensdag, aldus Flevopost donderdag. Dat betekent dat het CDA (4 zetels) opnieuw buiten spel staat.

Zoetermeer

Informateur Helmi Huijbregts (VVD) in Zoetermeer adviseerde donderdag een coalitie met de vijf grootste partijen: VVD, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN), D66, GroenLinks en CDA. Die coalitie moet leiden tot een college met zes wethouders, waarvan de VVD er twee levert. De eerste informatiepoging mislukte omdat D66 en GroenLinks LHN niet duurzaam genoeg vonden.

Huizen

Als alles volgens plan verloopt heeft Huizen op 31 mei een nieuw college, bestaande uit VVD, CDA, D66 en PvdA, aldus De Gooi- en Eemlander donderdag. Dat betekent dat GroenLinks en CU-SGP-wethouder Marianne Verhage-van Kooten hun post moeten opgeven. VVD-formateur Erwin Ormel verwacht dat de zogenaamde schrijfgroepen eruit komen. „Als je het over de zondag eens kan worden, dan lukt dat ook wel over die andere onderwerpen”, zegt hij. Huizen kent momenteel nog geen koopzondagen.

Ermelo

In Ermelo hebben de vier beoogde coalitiepartijen, Progressief Ermelo (4 zetels) BurgerBelangen Ermelo (3), SGP (2) en VVD (2), een globaal akkoord gesloten en de wethoudersposten verdeeld. De coalitie, die eerder om de grootste partij CDA (6) en ChristenUnie (4) ging onderhandelen, rekenen toch op constructieve steun van deze partijen, aldus de Stentor donderdag. Voor de SGP is Leo van der Velden wethouderskandidaat.

Rotterdam

De verkenners in Rotterdam hebben een week extra tijd gekregen om een advies uit te brengen over de coalitievorming. Verkenners Derk Loorbach en Jos van der Vegt praten sinds deze week met zes partijen over een mogelijke coalitie: Leefbaar Rotterdam (11 zetels), VVD, GroenLinks, PvdA, D66 (allen 5 zetels) en CDA (2). De verkenners hebben de opdracht van de gemeenteraad een stabiele coalitie met een stevige meerderheid voor te stellen. Die zijn vrijwel alleen mogelijk met deze partijen of een deel hiervan. D66 en PvdA hebben herhaaldelijk, ook tegen de verkenners, aangegeven niet met winnaar Leefbaar Rotterdam in zee te willen.