Urk blijft zorgenkindje van Nederland

Urk blijft donkerrood kleuren op de coronakaart. Hoewel de bevolking meer en meer doordrongen raakt van de ernst van de situatie, is er nog een slag te maken.

Urk blijft het zorgenkindje van Nederland. Vorige week kende de brandhaard dagelijks gemiddeld 205 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners; landelijk lag het gemiddelde die week op 30. Urk voert daarmee de ranglijst van meest besmette gemeenten in Nederland aan. Ook maandag waren er weer 43 positief geteste mensen, 9 meer dan twee dagen geleden.

Urk brandhaard corona: „Mensen blijven bij elkaar over de vloer komen”

Eerder deze maand startte de gemeente een mediacampagne waarin zes bekende Urkers de gemeenschap oproepen de coronamaatregelen serieus te nemen. Burgemeester Cees van den Bos merkt dat die campagne vruchten afwerpt. „Het geluid om je aan de maatregelen te houden, wordt steeds sterker. Ik zie daarin een kentering ontstaan.”

Supermarkt

Hij merkt dat het virus –in tegenstelling tot in de eerste golf– voor veel Urkers dichtbij is gekomen. „Er zijn de laatste weken in ons dorp meerdere sterfgevallen door Covid-19 te betreuren, onder andere in verpleeghuizen. Dat heeft het urgentiebesef onder de bevolking echt doen toenemen.”

Huisarts Wilco Bloed van de Urker huisartsenpraktijk De Noord onderschrijft dat. „Mensen zien in hun directe omgeving wat de gevolgen van corona zijn. Zolang dat niet gebeurt, blijft het virus toch een ver-van-je-bedshow. Dat is het hier echt niet meer. De Urkers weten heel goed hoe de vlag er hier qua corona bijhangt.”

Het toegenomen urgentiebesef uit zich volgens burgemeester Van den Bos op twee manieren. Allereerst worden er meer mondkapjes gedragen in publieke ruimtes, zoals supermarkten. Daarnaast stapt de bevolking sneller naar de teststraat. Het feit dat Urk sinds afgelopen woensdag –naast twee commerciële snelteststraten– een eigen mobiele GGD-testlocatie heeft, draagt daar volgens hem positief aan bij. „Mensen hoeven nu niet meer uit te wijken naar bijvoorbeeld Emmeloord. Dat werkt drempelverlagend.”

Bezoek

Het merendeel van de besmettingen vindt plaats in de huiselijke kring. „Urk staat bekend om de hechte sociale banden”, zegt Van den Bos. „Het zit in onze cultuur om elkaar op te zoeken; dat is onze kracht. Nu pakt dat echter nadelig uit.”

Of mensen de laatste weken ook daadwerkelijk minder bij elkaar op bezoek gaan, heeft hij onvoldoende zicht. „Ik heb de indruk dat de inwoners op dit vlak steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat wel zeker is, is dat aandacht op dit punt vereist blijft.”

Ook ds. H. Polinder, predikant van de christelijk gereformeerde Maranathakerk in Urk en één van de zes Urkers die in de mediacampagne zijn stem liet horen, heeft het idee dat er wat minder bezoeken in huiselijk sfeer worden afgelegd. „Je merkt dat het feit dat er diverse mensen aan het virus overleden zijn, impact heeft. Mensen worden voorzichtiger.”

In de naleving van het mondkapjesadvies valt volgens hem nog wel een slag te maken. „Het aantal mensen dat een mondmasker draagt neemt iets toe, maar dat kan echt nog meer.”

Er heerst in Urk ook scepsis over het nut van het mondkapje, zegt huisarts Bloed. „De bevolking neemt niet alles klakkeloos aan. Het dragen van een mondkapje is nog niet breed geaccepteerd.”

De Urkers leven de maatregelen verschillend na, merkt hij. „Ik kan niet voor het geheel van de bevolking uitspraak doen. Je hebt mensen die echt goed rekening houden met het virus, anderen doen dat minder. Maar op het moment dat je in groepen bij elkaar komt, zal je daar de wrange vruchten van moeten plukken.”