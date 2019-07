Urgente vermissing meisje (18) in buurt Epe

De politie is op zoek naar een 18-jarig meisje uit Epe dat sinds de nacht van vrijdag op zaterdag wordt vermist. Volgens een woordvoerster gaat het om een ‘urgente vermissing’. Dit betekent dat er andere middelen en meer mensen worden ingezet bij de zoektocht.

Zaterdagmiddag is Loes niet op haar werk verschenen. Wat voor haar niet gebruikelijk is, aldus de politie.

Ze heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest in het dorp Oene bezocht. Iets voor 4.00 uur is ze op een elektrische fiets vertrokken richting Vaassen. In de buurt van de Deventerweg/Vloeddijk in Oene is ze voor het laatst gezien.

De politie vraagt mensen uit de omgeving om camerabeelden te delen. Bekenden van haar zijn zondag begonnen met een zoektocht. Ze zoeken onder meer in de omgeving waar zaterdagavond het feest was. Deze zoekactie staat los van wat de politie doet om haar te vinden.

Op social media worden door bekenden van het meisje berichten gedeeld met het verzoek naar haar uit te kijken. Op Burgernet werd zaterdagavond al een bericht met haar signalement verspreid.