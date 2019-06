Urgenda reikt kabinet oplossingen aan voor CO2

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda overhandigt maandag veertig voorstellen waarmee het kabinet de CO2-uitstoot voldoende kan beperken. Volgens Urgenda kan de overheid met de voorgestelde maatregelen ruimschoots voldoen aan de rechterlijke uitspraken die de overheid verplichten tot actie.

Vier jaar geleden vonniste de rechtbank in Den Haag dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 zeker 25 procent lager moet zijn dan in 1990. De Staat is verplicht maatregelen te nemen die dat doel dichterbij brengen. Het gerechtshof in Den Haag bevestigde de uitspraak vorig jaar in hoger beroep en verwees daarbij naar de plicht van de overheid om de mensenrechten te beschermen. Volgens het hof dreigen grote gevaren door klimaatverandering.

Urgenda heeft de lijst van veertig mogelijke maatregelen opgesteld in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Samen leveren die genoeg CO2-reductie op om aan de uitspraak te voldoen. De helft van de punten brachten de opstellers al eerder naar buiten, maandagmiddag volgt het volledige plan. De voorstellen draaien bijvoorbeeld om energiebesparing en het promoten van zonne-energie. Huurhuizen energieneutraal maken, minder vlees eten en de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen terugdraaien schelen ook uitstoot.

„Urgenda laat zien dat het kan, zelf op verschillende manieren. Niets doen of zeggen dat het niet kan, is geen optie”, stelt de organisatie.

Er is overigens een andere optie: niet alleen de Hemweg-kolencentrale in Amsterdam sluiten, maar ook de drie nieuwste kolencentrales, waarvan er twee op de Maasvlakte staan en een in de Eemshaven. De helft van het productieverlies kan worden opvangen door gascentrales ‘uit de mottenballen’ te halen, de andere helft van de stroom moet dan uit het buitenland komen. Grote stappen snel thuis, aldus Urgenda.

Overigens moet de Hoge Raad nog een oordeel geven over de klimaatzaak, omdat de Staat in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van het hof.