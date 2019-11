Urgenda: extra maatregelen kabinet van belang

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda benadrukt dat het kabinet aan zet is om te zorgen dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen voldoende reduceert. „Wil het kabinet de afspraken in het zogenoemde Urgendavonnis halen, dan zou Nederland tussen eind 2018 en eind volgend jaar in totaal 23 megaton minder moeten uitstoten. Daar deden we in het verleden meer dan 21 jaar over.”

Het gerechtshof gaf Urgenda een jaar geleden gelijk in de eis dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25 procent moet zijn verminderd. Het aangescherpte Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni presenteerde, schiet volgens de organisatie nog altijd tekort. De hoogste rechter van het land bepaalde dat Nederland hoe dan ook moet voldoen aan het Urgenda-vonnis.

„In juni hebben we samen met meer dan 700 organisaties een pakket met veertig maatregelen aangeboden aan het kabinet, waarmee 10 tot 15 megaton broeikasgassen bespaard konden worden”, aldus directeur Marjan Minnesma van Urgenda. „We werken nu aan nog tien extra maatregelen, om te zorgen dat 25 procent reductie ten opzichte van 1990 nog steeds gehaald kan worden, ook als aan het einde van het jaar blijkt dat de ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wat optimistisch waren.”