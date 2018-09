Urgenda: CO2 niet gedaald, ‘Parijs’ in gevaar

De uitstoot van CO2 is sinds 1990 „nul komma nul gedaald”. Dat is in strijd met het Urgenda-vonnis dat werd uitgesproken in 2015, zegt Urgenda. „Het kabinet blijft zeggen ,,we staan achter het akkoord van Parijs”, maar de CO2-uitstoot is nog net zo hoog als in 1990", zegt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

Volgens het CBS blijkt dat de totale uitstoot aan broeikasgassen in 2017 slechts 13 procent lager is dan in 1990. Volgens het Urgenda-vonnis moet Nederland in 2020 25 procent reduceren. „Met die 13 procent zijn we net op de helft.”

Urgenda wil dat de regering veel meer werk maakt van de CO2-reductie. „Het wordt echt tijd dat men doorkrijgt in Den Haag dat het niet gaat om waar we staan in 2050, maar dat we de verhoging van de CO2-concentratie maximaal beperken,” vervolgt Minnesma. „Snelheid is cruciaal. Ieder jaar meer uitstoten, is sneller ontwrichtende klimaatverandering over je afroepen.”

De overheid heeft beweerd dat de 25 procent reductie in 2020 nog te halen was, zegt Urgenda „Maar we zien geen daling in de uitstoot van CO2. Daarnaast mogen de kolencentrales open blijven tot 2025 en 2030, waarmee dit kabinet de snelste route naar uitstootvermindering zelf blokkeerde. Ook het eerste Energieakkoord blijkt niet tot enige CO2-reductie te hebben geleid.”