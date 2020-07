Urenlange zoektocht op IJsselmeer naar vermiste man

Op het IJsselmeer hebben de Kustwacht, politie en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) urenlang gezocht naar een man die overboord was geslagen van een zeiljacht. Hij raakte volgens de KNRM even na 14.00 uur te water door een klap van de giek op circa 1 kilometer van de Breezanddijk ten noorden van Stavoren. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Bij de zoekactie zijn behalve diverse schepen ook een helikopter en een vliegtuig ingezet. De zoekactie van de reddingsdiensten bleef tot nu toe zonder resultaat. De Kustwacht laat weten „te vrezen voor het ergste”.