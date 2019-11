Urenlange telefoonstoring trof instanties

Meerdere instanties hebben maandag urenlang last gehad van een telefoonstoring. Kort na elkaar traden er twee breuken op in het netwerk, aldus een woordvoerster van Tele2. Tussen Zwolle en Leeuwarden werd een glasvezelkabel geraakt bij graafwerkzaamheden. Niet veel later raakte een glasvezelkabel bij Arnhem beschadigd. Waardoor dat kwam, kon de woordvoerster niet zeggen.

De storing begon maandag rond 11.00 uur, pas vanaf 20.00 uur waren de problemen voorbij, aldus Tele2. Onder meer de Belastingdienst, keuringsdienst RDW en het Openbaar Ministerie in Rotterdam waren niet of slecht bereikbaar. De website rechtspraak.nl van de rechterlijke macht meldde dat rechtbanken last hadden van een storing in het telefoon- en internetverkeer.