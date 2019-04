Urenlange storing Ziggo in Limburg opgelost

In de hele provincie Limburg hebben mensen zondag last gehad van een storing bij provider Ziggo. Internet, telefonie en video on demand lag er urenlang uit.

Op sociale media werd veel geklaagd over de storing die al rond 06.00 uur was begonnen. Volgens het bedrijf werkte een en ander rond 13.00 uur weer bij 80 procent van de Limburgse klanten. Even na 20.00 uur meldde een woordvoerder dat de storing volledig was opgelost.

Via mobiel kon er wel worden geïnternet en gebeld. Het probleem lag bij een signaalstoring van het centrale netwerk naar de regio Limburg. Er is niet bekend hoeveel aansluitingen precies zijn getroffen.