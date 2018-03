Urenlange opstopping na ongeval bij Eindhoven

Een ongeval op de A2 bij Best heeft donderdagmiddag geleid tot een verkeersinfarct tussen Eindhoven en Den Bosch. Het verkeer stond er urenlang muurvast en ook op de omleidingsroute via de A50 stonden lange files. Pas kort voor 19.00 uur was de A2 weer vrij en kon het verkeer weer gaan rijden.

Twee vrachtwagens en vier personenauto’s waren op elkaar gebotst. Het onderzoek en het wegslepen van de voertuigen namen veel tijd in beslag. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldde de politie.