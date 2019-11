Universiteitsmedewerkers voeren e-mailactie

WOinActie, een platform dat strijdt voor een betere financiering van het wetenschappelijk onderwijs, wil een reeks acties gaan ondernemen om die wens te verwezenlijken. Die moeten steeds intenser worden. De eerste actie bestaat uit het instellen van een automatisch antwoord op e-mails, waarin deelnemers zeggen het te druk te hebben om snel te antwoorden. Die is vrijdag begonnen.

Er gaat volgens de initiatiefnemers veel te veel privétijd op aan werk. Wie een van de deelnemers aan de actie mailt, krijgt als reply dat zij of hij zich beperkt tot aantal werkuren waarvoor de wetenschapper of medewerker is aangesteld. „Hierdoor kan het langer duren voordat u een antwoord op uw email ontvangt, en zal ik het werk dat ik normaliter in mijn vrije tijd doe niet meer doen. Het structureel overwerken van academisch personeel heeft de afgelopen jaren geleid tot een negatief effect op de gezondheid, het privéleven en het welzijn van universitaire medewerkers.”

Hoeveel universiteitsmedewerkers er meedoen, was vrijdag nog niet te zeggen, aldus wetenschapper Ingrid Robeyns van de universiteit in Utrecht en Marijtje Jongsma van de Vakbond voor de Wetenschap (VAWO). „Maar we hopen op een sneeuwbaleffect”, aldus de laatste.

Het staken van bijvoorbeeld onderzoek is voor wetenschappers niet zo’n goede optie, aldus Robeyns, doordat de gevolgen daarvan niet direct voor iedereen merkbaar zijn. Stoppen met college geven en studiebegeleiding valt wel op, maar dan zijn de studenten weer de dupe, zegt Jongsma.

Toch gaan de wetenschappers nu dus over tot actie tegen de volgens hen almaar verslechterende werkomstandigheden: „We zijn eigenlijk naïef. We denken dat er op analyses en argumenten wordt gereageerd, maar zo werkt het niet”, aldus Robeyns. „Maar nu zijn we toch in de aanloopfase naar herrie maken”, stelt Jongsma vast. „Meer dan 20 procent van het werk gebeurt inmiddels in de eigen tijd.”

De reply-actie duurt de hele maand november.