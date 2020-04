Universiteiten schrappen introductieweken of passen ze aan

Universiteiten in Nederland moeten de introductieweek en de opening van het academisch jaar aanpassen, uitstellen of schrappen vanwege de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de introductieweek voor nieuwe studenten geannuleerd. De Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de TU Twente passen de activiteiten aan.

De zogeheten Intreeweek van de UvA stond gepland van 24 tot en met 28 augustus. De regering maakte dinsdag bekend dat alle evenementen tot september verboden zijn, dus de introductieweek kan ook niet doorgaan, meldde de universiteit. Er wordt gekeken naar een alternatieve opening van het academisch jaar, die normaal gesproken in de aula van de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam wordt gehouden.

De Universiteit Maastricht zegt te werken aan een alternatief. „We kijken hoe we het alsnog aantrekkelijk, interactief en leuk digitaal vorm kunnen geven”, aldus een woordvoerder. We willen de nieuwe studenten tijdens de introductieweek alsnog kennis laten maken met de stad en de universiteit.”

De introductieweek van de VU gaat wel door, maar aangepast. „De introdagen zijn te belangrijk om te annuleren”, aldus de VU-woordvoerder. „Studenten kunnen dan elkaar en de studieverenigingen leren kennen. We zoeken naar een oplossing, mogelijk digitaal. De start van het academisch jaar willen we ook op een andere manier door laten gaan. Tegen die tijd hebben we al veel meer ervaring met het organiseren van onlinebijeenkomsten.”

In Enschede wordt ook al druk gezocht naar alternatieven voor de introweek en de opening van het academisch jaar. „De introductie zal niet in fysieke vorm worden gehouden”, zegt de woordvoerder van TU Twente. „De opening van het academisch jaar stond bij ons gepland op 31 augustus, dus die zouden we een dag kunnen verzetten. Maar zo ver zijn we nog niet, we moeten nog overleggen over wat we gaan doen.”

Andere universiteiten melden dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd en dat er zeker tot 1 juni geen college gegeven gaat worden. Op veel plekken zijn ze al wel bezig met het opstellen van plannen over hoe colleges eruit komen te zien na juni.