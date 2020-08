Universiteiten openen Academisch Jaar goeddeels online

Universiteiten openen maandag op uiteenlopende alternatieve manieren het Academisch Jaar. Om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, hebben ze tal van onlineprogramma’s ontwikkeld. Een deel van de universiteiten organiseert daarnaast ook kleinschalige fysieke bijeenkomsten. Anders dan normaal is het aantal genodigden zeer beperkt.

Diverse universiteiten houden het bij een opening op internet. De TU Delft doet dat in de vorm van een onlinegame, waarin studenten met een gepersonaliseerde avatar op zoek kunnen gaan naar kennis en ‘vlammetjes’, het symbool van de universiteit. Ze kunnen intussen chatten met andere deelnemers. Rector magnificus Tim van der Hagen en vicerector Rob Mudde hebben de vertelstemmen van het spel voor hun rekening genomen.

Op Tilburg University zal collegevoorzitter Koen Becking, die afscheid neemt, tijdens een volledig digitale plechtigheid terugblikken op de „ongewone periode die achter ons ligt” en „daarbij ingaan op de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze campusgemeenschap”, aldus de universiteit.

De Universiteit Leiden houdt wel een fysieke plechtigheid, in de Pieterskerk, maar daarbij mag maar een „zeer beperkt” aantal studenten, medewerkers en gasten aanwezig zijn. Alle andere geïnteresseerden zijn op een livestream aangewezen. Hetzelfde geldt voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht, die onder meer coronagezant Feike Sijbesma heeft uitgenodigd. Studenten mogen Sijbesma ‘s avonds in poppodium TivoliVredenburg bevragen over zijn werk in de strijd tegen het virus, maar ook over duurzaamheid en de verantwoordelijkheden die de universiteit en het bedrijfsleven daarin dragen.