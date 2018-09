„Universiteiten hebben nu half miljard nodig”

De Nederlandse universiteiten hebben op korte termijn een half miljard euro nodig om „urgente knelpunten” in het hoger onderwijs aan te pakken. Dat zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten VSNU, tegen het FD.

Het kabinet zou volgens hem hiervoor geld uit de basisbeurs sneller moeten vrijmaken. Daarnaast gaan universiteiten, om de problemen aan te pakken, meer gezamenlijk investeren. „Het is van groot belang voor de toekomst van ons land dat we fors investeren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Omdat de nood hoog is zetten we zelf op korte termijn al stappen”, aldus Duisenberg.

De kwaliteit van onderzoek en onderwijs staan volgens de koepelorganisatie onder druk door een gebrek aan financiële middelen, terwijl er steeds meer studenten bij komen.