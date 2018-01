Universiteit ziet af van geld Philip Morris

De Universiteit Utrecht ziet af van de financiering van een onderzoek naar tabakssmokkel door tabaksfabrikant Philip Morris. Aanleiding voor het besluit is de kritiek van gezondheidsorganisaties, waaronder KWF Kankerbestrijding, op de financiële deal.

Het ging om een bedrag van 360.000 euro, verspreid over twee jaar. Volgens de universiteit wordt het onderzoek wel voortgezet, maar zonder PMI Impact, een investeringsfonds van Philip Morris. „Gezien de maatschappelijke discussie en op nadrukkelijk verzoek van voor ons zeer belangrijke partners, hebben we besloten een streep te zetten door de financieringsconstructie”, aldus de Utrechtse universiteit. Het onderzoek wordt nu door de universiteit zelf gefinancierd.

KWF is blij met de maatregel: „Dit is een verstandige stap. De tabaksindustrie is geen normale industrie en daarom is het onwenselijk dat ze wetenschappelijk onderzoek financieren.”