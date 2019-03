Universiteit Utrecht dicht

De Universiteit Utrecht is uit voorzorg gesloten na het schietincident in de stad. „Alle medewerkers, studenten en gasten in gebouwen van de Universiteit Utrecht worden op dit moment geadviseerd binnen te blijven. Bedrijfshulpverleners staan bij de deuren van gebouwen van de Universiteit Utrecht om mensen te adviseren binnen te blijven. Mensen kunnen alleen naar binnen na legitimatie”, aldus de universiteit.

Bij de hoofdingang van de Hogeschool Utrecht staan extra mensen bij de deur. „Alle ingangen zijn gesloten, maar bij de hoofdingang hebben we verscherpt toezicht”, zegt een woordvoerster van de hogeschool. „Op last van de politie hebben we studenten gevraagd om binnen te blijven”.