Universiteit Utrecht: beter geen handen meer schudden

De Universiteit Utrecht heeft alle studenten en medewerkers verzocht geen handen meer te schudden. De universiteit zegt dat dit een extra maatregel is die dus bovenop de andere preventieve maatregelen komt, zoals heel goed handen wassen.

Colleges en bijeenkomsten gaan gewoon door. Verder volgt de universiteit, net als talloze andere instellingen en instanties, de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

De TU in Delft heeft al iets eerder iedereen afgeraden nog handen te schudden. Zondag werd bekend dat een 23-jarige studente besmet was teruggekomen uit Noord-Italië. Het gaat redelijk goed met haar en ze zit in thuisisolatie.