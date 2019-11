Universiteit Tilburg: kat moet binnenblijven

Loslopende huiskatten zijn desastreus voor de natuur doordat ze bedreigde diersoorten doden en ziektes overbrengen. Er zou een verbod moeten komen op het laten loslopen van katten die als huisdier worden gehouden, stellen rechtswetenschappers van Tilburg University. Zij baseren zich op een juridische analyse van het Europese natuurbeschermingsrecht.

De huiskat (Felix catus) is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld, schrijven de onderzoekers in het Journal of Environmental Law. Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren door katten gedood. Meer dan de helft van deze slachtoffers is toe te schrijven aan katten met een eigenaar. Dat zijn er in Nederland tussen de 2 en 3 miljoen, naast tienduizenden zwerfkatten. Onder de slachtoffers zijn verschillende typen vogels en zoogdieren, zoals weidevogels en vleermuizen, maar ook reptielen, vissen en amfibieën.

Dat is niet alleen schadelijk, aldus de rechtswetenschappers, het is ook illegaal. Onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Nederland immers verplicht om bepaalde soorten en hun leefgebieden te beschermen, en mogelijke bedreigingen te beperken. Een kat toezichtloos laten rondlopen is feitelijk al verboden, zeggen de juristen: "Wie een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse overheid, die de Europese regels moet handhaven, maakt dus een goede kans op succes."

