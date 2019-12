Universiteit Maastricht ‘moet zich beter wapenen’ tegen dreiging

De universiteit van Maastricht moet zich „beter wapenen tegen externe dreigingen die de academische waarden niet respecteren”. Dat zegt het college van bestuur van de instelling, die dagenlang plat lag na een aanval met zogenoemde gijzelsoftware.

„De vervelende, dramatische gevolgen voor onze academische gemeenschap hebben we zo veel mogelijk proberen weg te nemen, maar ze hebben wel degelijk littekens nagelaten”, stellen collegevoorzitter Martin Paul, rector magnificus Rianne Letschert en vicepresident Nick Bos. Zij prijzen „de geest en de saamhorigheid van onze universitaire gemeenschap”.

De computersystemen van de universiteit werden vorige week getroffen door de ransomware Clop. Veel systemen werden vergrendeld en de makers eisten losgeld. Informatiesystemen voor studenten, roosters, studiemateriaal en het studentenportal gaan weer online. De universiteit heeft contact gehad met mensen die zeggen achter de aanval te zitten, maar wil daar in het belang van het onderzoek niets over kwijt. De vraag of geld is betaald, beantwoordt Maastricht University nu niet.

