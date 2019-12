Universiteit Maastricht getroffen door cyberhack

De Universiteit Maastricht is dinsdag getroffen door een grote cyberaanval. Daardoor ligt het e-mailverkeer plat en liggen de meeste windowssystemen eruit, zei een woordvoerder van de universiteit.

Ook heeft de universiteit geen toegang tot wetenschappelijke gegevens en zijn meerdere websites zoals bibliotheek en de Student Portal onbereikbaar. De universiteit onderzoekt of de indringers ook toegang hebben verkregen tot extra beveiligde wetenschappelijke data.

De woordvoerder heeft geen idee waar de aanval vandaan komt. De hack begon in de nacht van maandag op dinsdag. Hoe lang het nog gaat duren voor de systemen weer bereikbaar zijn, kon de woordvoerder niet zeggen. „Het is een serieuze cyberaanval. We werken hard aan de oplossing.”

Overigens is de universiteit wegens de kerst voor studenten gesloten.