Universiteit Maastricht breidt hulplijn uit na cyberaanval

De Universiteit Maastricht breidt vanaf maandag de speciale hulplijn voor studenten uit, na de grote cyberaanval afgelopen week. Het telefoonnummer is open tussen 09.30 uur en 17.00 uur. Ook komt op de website een lijst met meest gestelde vragen.

De computersystemen zijn deze week getroffen door een gijzelsoftware die Clop heet en een deel van die systemen platlegde. De universiteit heeft aangifte bij de politie gedaan. Het is de bedoeling dat de gebouwen van de universiteit vanaf donderdag weer opengaan en dat studenten vanaf maandag 6 januari weer onderwijs kunnen volgen.

„Het is op dit moment van het allergrootste belang dat studenten en medewerkers geen acties uitvoeren op of aan computers of systemen van de UM”, benadrukt de universiteit in een update over de problemen. „Dat geldt zowel voor binnen als buiten de universiteit. Dit is om iedere vorm van risico voor het onderzoek- en herstelwerk en voor het behoud van data te vermijden.”

De UM telt 19.000 studenten en 4500 medewerkers.