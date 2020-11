Universiteit laat vrijwilligers scripties nakijken

De Leidse rechtenfaculteit heeft wegens drukte oud-medewerkers gevraagd om als vrijwilliger te helpen bij het nakijken van bachelorscripties, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de eigen site.

Als hoogleraren die met emeritaat zijn en andere oud-collega’s tijdelijk bijspringen, blijft er voor de huidige docenten meer tijd over om vooral de eerstejaars goed te begeleiden, zo is de gedachte volgens de AOb.

Maar de bond is het er zelf niet mee eens: „Er is in het wetenschappelijk onderwijs geen sprake van een lerarentekort. Wel zijn er een hoge werkdruk en structureel overwerk door een tekort aan middelen voor docenten. Met dit vrijwilligerswerk laat je een onbevoegde onderwijswerk doen, terwijl jong talent niet aan de bak komt, of slechts op kortdurende tijdelijke aanstellingen”, zegt hoofdbestuurder Marijtje Jongsma.

Ook de protestbeweging WOinActie en universiteitenvereniging VSNU zouden het werven van vrijwilligers volgens de AOb geen oplossing vinden.