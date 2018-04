Universiteit betaalde buitenlanders te weinig

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft buitenlandse medewerkers over een periode van jaren te weinig vakantiegeld en eindejaarstoeslag uitbetaald. De universiteit is aan het uitzoeken hoeveel medewerkers alsnog het geld moeten krijgen waar ze recht op hebben. Eind mei verwacht de universiteit te weten hoeveel de fout gaat kosten, aldus een woordvoerder van het college van bestuur maandag.

Bijna een kwart van het wetenschappelijke personeel bij de RU komt uit het buitenland. Dat zijn meer dan duizend mensen. Ook medewerkers die alweer zijn vertrokken moeten worden gecompenseerd.

Buitenlanders die in Nederland komen werken, kunnen een beroep doen op de zogenoemde 30-procentregeling. Ze krijgen dan vijf jaar lang 30 procent van hun loon belastingvrij uitbetaald om bijzondere kosten te kunnen dekken. De RU blijkt ten onrechte vakantiegeld en eindejaarstoeslag te hebben berekend over het belastbare deel van het inkomen (70 procent), terwijl die uitkeringen over het hele loon betaald moesten worden.

De fout is ontdekt toen een promovendus aan de bel trok omdat hij „teleurstellend weinig” vakantiegeld kreeg, schrijft het universiteitsblad Vox.