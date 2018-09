Universitair jaar weer van start

De Nederlandse universiteiten vieren maandag allemaal de officiële opening van het nieuwe academisch jaar. Premier Mark Rutte gaat naar Wageningen, om daar de opening luister bij te zetten van het academisch jaar van de universiteit daar, Wageningen University & Research. De instelling jubileert ook min of meer.

De landbouwschool ontwikkelde zich rond 1900 tot academische instelling. Precies honderd jaar geleden is die ontwikkeling bij wet bekrachtigd en werd het academische jaar ook voor het eerst officieel geopend. Een eeuw later staat de openingsceremonie in het teken van het thema ‘Voedsel en landbouw: Europa en de wereld’ en is de minister-president één van de sprekers.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven spreekt bij de opening op de universiteit in Tilburg, Tilburg University. Bij de Leidse universiteit gaat voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer in op Europa en de toekomst van ons continent.

Op de Universiteit Utrecht gaat het er maandag wat minder feestelijk aan toe. Medewerkers en studenten protesteren daar bij de opening tegen de teruglopende financiering voor het universitair onderwijs. Volgens actiegroep WOinactie werkt personeel structureel en massaal onbetaald over, gebruiken docenten hun onderzoekstijd voor het onderwijs en werken ze aan onderzoek in hun vrije tijd. Sinds 2000 zijn er ruim twee derde meer studenten, maar de rijksbijdrage per student is 25 procent lager. „Studenten krijgen in steeds grotere groepen onderwijs waarvan de kwaliteit onder druk staat”, aldus de actiegroep.