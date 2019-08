Unieke pasfoto’s van Irene Brigade ontdekt

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft honderden foto’s ontdekt waarop veel militairen van de Prinses Irene Brigade staan geportretteerd. Het gaat om meer dan zeshonderd pasfoto’s van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vertrokken om mee te vechten voor de bevrijding van Nederland.

„Met de ontdekking van de honderden portretten krijgen de militairen bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een gezicht”, meldt het NIMH dat de collectie donderdag heeft toegevoegd aan zijn onlinebeeldbank. Ook is een selectie van het beeldmateriaal te zien in de maandelijkse bevrijdingskrant op 75jaarvrij.nl.

De identiteit van een groot aantal mensen dat op de foto’s staat, is nog onbekend. Het onderzoekscentrum roept daarom mensen op zich te melden als zij aanvullende persoonsinformatie hebben.

De 1200 militairen van de Prinses Irene Brigade landden in augustus 1944 op het strand bij Arromanches. Via Frankrijk en België arriveerde de brigade in Nederland, waar ze onder meer betrokken waren bij de gevechten in Zeeland en de bevrijding van Tilburg en Den Haag.