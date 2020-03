‘Unieke’ operatie om gestrande reizigers op te halen

De overheid en de reissector gaan een extra inspanning leveren om gestrande Nederlandse reizigers uit het buitenland terug te halen. Het gaat volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om een „complexe en unieke” operatie.

Er komt een speciale regeling voor reizigers die door de coronacrisis zijn gestrand en niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Rijksoverheid, reisbranche en verzekeraars maken hiervoor tot eind april 10 miljoen euro vrij.

Deze reizigers kunnen zich melden bij een nieuwe website (www.bijzonderebijstandbuitenland.nl). Daarna gaan alarmcentrales het transport voor de terugkeer regelen. Als dat niet mogelijk is, gaan de alarmcentrales helpen plaatselijk een veilig onderkomen te vinden.

„Om deze specifieke groep mensen, die door de enorme impact van het coronavirus echt geen kant op kan, toch veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk”, aldus Blok. Duizenden Nederlandse reizigers zitten vast in het buitenland, maar precieze cijfers ontbreken.

Gestrande reizigers die worden teruggebracht, moeten wel meebetalen. Reizigers die vastzitten in Europa moeten 300 euro bijdragen. Voor mensen die elders vastzitten, komt de bijdrage op 900 euro. Nederlanders die (semi)permanent in het buitenland wonen, komen niet voor de regeling in aanmerking.

Het is „een megaoperatie in een moeilijke tijd”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Daarbij doen wij ook een beroep op de Nederlanders zelf en verwachten wij dat die verantwoordelijkheid nemen in hun eigen reis, onderdak, alternatieve reisprogramma en transport.”

Steeds meer landen sluiten hun luchtruim en luchtvaartmaatschappijen vliegen steeds minder. Repatriëringsvluchten gaan nog wel door. Buitenlandse Zaken probeert landen over te halen voor de vluchten landingsrechten toe te staan.