Unieke onderscheiding gesneuvelde Britten

Brunssum reikt op 19 september het ereburgerschap uit aan de 328 Britse militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog begraven liggen op de plaatselijke oorlogsbegraafplaats. Uniek, want volgens de gemeente is het wereldwijd voor het eerst dat soldaten van een Britse oorlogsbegraafplaats zo’n ereburgerschap krijgen. De uitreiking wordt bijgewoond door de Britse ambassadeur in Nederland, Peter Wilson.

Op 19 september is het precies 75 jaar geleden dat Brunssum werd bevrijd. „Met de toekenning van het ereburgerschap wil de gemeenteraad van Brunssum de diepe dankbaarheid tot uitdrukking brengen voor het offer dat deze soldaten brachten voor onze vrijheid”, aldus de gemeente.

De ceremonie zal worden bijgewoond door meer dan honderd nabestaanden uit onder meer Engeland, Canada en Australië. Van de regimenten waartoe de gesneuvelde militairen behoorden, zijn afvaardigingen aanwezig. Leerlingen van de NATO International School in Brunssum zullen de namen van alle 328 soldaten uitspreken.