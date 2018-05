Unieke Duitse tank op weg naar Overloon

Voor het Oorlogsmuseum in Overloon zijn een paar spannende dagen aangebroken. Vanuit Saumur in Frankrijk is woensdagochtend een unieke Duitse tank op transport vertrokken om die komend weekend te kunnen laten zien aan de bezoekers van het evenement Militracks. De zogenoemde Königstiger is de grootste tank die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt. Het exemplaar uit het Franse tankmuseum bleef in 1944 in Noord-Frankrijk achter en is het enige nog rijdende exemplaar.

De tank van 70.000 kilo is dinsdag op een dieplader gezet en woensdag voor een rit van 800 kilometer naar Overloon vertrokken. Het transport gaat over Franse binnenwegen omdat er geen toestemming is om de brede tank over de snelweg te vervoeren. Directeur Erik van den Dungen van het Oorlogsmueum in Overloon verwacht dat het vervoer ongeveer drie dagen gaat duren en als alles meezit arriveert de tank vrijdag of zaterdag.

Militracks is een tweedaags evenement met Duitse legervoertuigen dat zaterdag begint. Het museum wil de Königstiger als blikvanger rijdend laten zien aan het publiek.