Uniek stuk over Van Oldenbarnevelt openbaar

Het originele verslag dat Jan Francken, de assistent van Johan van Oldenbarnevelt, bijhield over de laatste maanden van de raadspensionaris, is vanaf maandag voor het eerst voor het publiek te zien in museum Flehite in Amersfoort. Gedrukte versies waren al wel beschikbaar, maar het originele handschrift stond tot op heden gewoon bij een particulier in de boekenkast.

Die leent het nu aan het museum in Van Oldenbarnevelts geboorteplaats. Daar wordt maandag ook herdacht dat de staatsman 400 jaar geleden werd onthoofd, na een jarenlange strijd met prins Maurits.

Voordat de executie van Johan van Oldenbarnevelt plaatshad, zat hij ruim acht maanden gevangen. Francken, die hem dag en nacht bijstond, tekende op hoe die periode verliep. Het tweede deel is echter door iemand anders geschreven, de onbekend gebleven D.V.K.