Unicef haalde vorig jaar 68 miljoen euro op

Unicef Nederland heeft vorig jaar dankzij donateurs, bedrijven en overheden ruim 68 miljoen euro opgehaald. Daarvan is onder meer noodvoedsel gegeven aan kinderen in Jemen, onderwijs gerealiseerd voor Syrische kinderen en zijn kinderen op Sulawesi herenigd met hun familie na een tsunami. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie.

In Nederland organiseerde het kinderfonds van de Verenigde Naties onder meer activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. Er was extra hulp voor kinderen in Caribische delen van Nederland. Kinderen op Sint Maarten kregen coaching om emoties beter te verwerken, nodig in de nasleep van orkaan Irma. Ook werkten experts samen met scholen en de overheid aan meer veiligheid voor kinderen na een ramp.

Unicef Nederland sloot het jaar af met de steun van 337.000 donateurs, 2400 vrijwilligers en 80 bedrijven.