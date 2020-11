UNHCR roept kabinet op tot snelle gezinshereniging vluchtelingen

UNHCR Nederland roept de overheid op om gezinnen van vluchtelingen sneller te herenigen. De VN-vluchtelingenorganisatie is hiervoor een petitie gestart die medio december aan het kabinet wordt aangeboden. „We hopen op 10.000 handtekeningen, maar het liefst meer natuurlijk”, zegt een woordvoerster.

Volgens de UNHCR is het beleid rond gezinshereniging goed, „maar we zien ook veel verbeterpunten voor snellere, soepelere en veiligere procedures”, stelt Luke Korlaar van de UNHCR. „Gevluchte gezinnen komen vaak terecht in een wirwar van onnodige bureaucratie en regels, waardoor gezinsleden lang in onzekerheid en onveiligheid zitten.”

Gezinnen die gevlucht zijn, zijn volgens de organisatie vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten tot ze weer samen mogen zijn. De situatie wordt op dit moment nog eens verergerd door de coronacrisis. „Ook heeft de overheid in september besloten om onvolledige aanvragen voor gezinshereniging eerder buiten behandeling te stellen, wat het nog moeilijker kan maken om gezinnen sneller te herenigen”, aldus de UNHCR.