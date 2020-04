UNHCR bezorgd over opvang asielzoekers in kazerne Zoutkamp

UNHCR Nederland is bezorgd over de situatie in een kazerne in Zoutkamp, waar asielzoekers worden opgevangen die niet terechtkunnen in de gewone asielzoekerscentra wegens het coronavirus. De asielprocedure ligt hierdoor stil.

De organisatie pleit ervoor dat nieuwe asielzoekers de kans krijgen snel hun asielaanvraag in te dienen. „Het is problematisch om te zien dat nieuwe asielzoekers voor onbepaalde duur in hun bewegingsvrijheid worden beperkt op een omheind terrein van een kazerne en dat er nog geen concrete stappen zijn ondernomen zodat nieuwe asielzoekers een asielaanvraag kunnen indienen”, stelt Luke Korlaar van UNHCR Nederland.

De VN-organisatie pleit er verder voor dat nieuwe asielzoekers die langer dan twee weken op deze noodlocatie verblijven en geen symptomen vertonen, worden overgeplaatst naar de reguliere azc’s. Aan gezinnen met kinderen en alleenstaande vrouwen moet volgens UNHCR voorrang worden gegeven.