Unfair18 biedt kunstenaars fairplay

Voor de vierde keer wordt in Amsterdam de Unfair18 gehouden, een kunstbeurs met andere regels dan andere beurzen. Kunstenaars die er hun werk laten zien, betalen geen standhuur en hoeven geen percentage af te dragen bij verkoop van hun werk - alle opbrengst is voor henzelf. „Op Unfair18 gelden fairplay regels”, zeggen de organisatoren Peter van der Es en Adam Nilissen.

Op Unfair18 exposeren veertig kunstenaars, zowel aanstormend als gevestigd. De beurs wordt gehouden in de Westergasfabriek en duurt van 29 maart tot en met 2 april.

Onder de exposanten is Willem Popelier, die zijn ervaringen op de avond van de terreuraanslagen in Parijs, vlakbij het getroffen café La Belle Equipe, heeft verwerkt in zijn fotokunst. Ook is driedimensionaal werk te zien van Janine van Oene.

Voor het eerst wordt op Unfair18 ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan de meest veelbelovende kunstenaar.