Unesco-erkenning voor Maasheggengebied

Het Maasheggengebied in Brabant heeft woensdag van Unesco een plek gekregen op de lijst met erkende biosfeergebieden. Het cultuurlandschap in Boxmeer en Cuijk is daarmee de enige in Nederland met deze erkenning.

De Maasheggen zijn het grootste heggenlandschap en oudste cultuurlandschap van Nederland. Karakteristiek is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoornheggen.

„Biosfeergebieden van Unesco zijn geen natuurgebieden die de mens met rust moet laten. De status biedt juist kans om het Maasheggengebied verder duurzaam te ontwikkelen”, reageert voorzitter Andrée van Es van Unesco Nederland op de erkenning.

Wereldwijd staan ruim 650 biosfeergebieden op de lijst van Unesco.