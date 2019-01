UNESCO besluit over Hollandse Waterlinie

Het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam wordt volgend jaar mogelijk uitgebreid met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verzoek om deze unieke verdedigingslinie ook te benoemen tot werelderfgoed wordt maandag in Parijs aangeboden aan UNESCO. De VN-organisatie neemt waarschijnlijk in 2020 een besluit.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt door 25 gemeenten in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland. De Stelling van Amsterdam is het sluitstuk. De linie is in de negentiende eeuw aangelegd en bestaat uit een stelsel van forten, kazematten en sluizen die het mogelijk maakten om delen van Nederland onder water te zetten. Het westen van het land zou daardoor onbereikbaar zijn voor vijandelijke legers. Het systeem is uniek in de wereld.

Nederland is sinds 2014 bezig om de werelderfgoedstatus binnen te halen voor de linie. Er is al meer dan 200 miljoen euro besteed aan het restaureren en toegankelijk maken van de vele bouwwerken.

Nederland heeft nu tien werelderfgoederen. Behalve de Stelling van Amsterdam staan onder meer ook de Waddenzee en de molens bij Kinderdijk op de lijst.