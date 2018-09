UMC blundert met persoonsgegevens

Het Utrechts Medisch Centrum heeft geblunderd met persoonsgegevens van zijn patiënten. Bij een onderzoek onder zo’n 900 mensen die een hartoperatie hebben ondergaan zijn privégegevens naar verkeerde adressen verstuurd. Dat schrijft De Telegraaf na contact met meerdere mensen die de verkeerde brief hebben gekregen.

Volgens het UMC ligt de fout „bij de drukker.” Dat staat in een excuusbrief, die De Telegraaf in handen heeft.

Alle mensen die een verkeerde brief hebben gekregen, doen mee aan een onderzoek van het UMC dat wordt aangeboden aan mensen die een hartoperatie hebben ondergaan. Welke aandoening de mensen hadden, staat niet in de brief. Het gaat om naam- en adresgegevens. Het ziekenhuis laat aan de krant weten dat niet alle mensen een verkeerde brief hebben gekregen.