Ultimatum landbouwclubs om stikstofcijfers verloopt bijna

Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) krijgt vrijdag tot 12.00 uur de tijd om de voermaatregelen voor veeboeren te onderbouwen met cijfers. Stichting AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim.nl beginnen een kort geding als zij die gegevens dan nog niet hebben ontvangen.

De nieuwe regels schrijven boeren voor hoe hoog het eiwitgehalte van krachtvoer voor koeien mag zijn per 1 september, met als doel de uitstoot van stikstof terug te brengen. Het ministerie heeft deze limieten vastgesteld op basis van steekproeven van melkveebedrijven. Beide organisaties zijn er van overtuigd dat de eiwitgrenzen niet overal stroken met de praktijk.

STAF en Stikstofclaim.nl willen daarom de hand leggen op de gegevens die het ministerie heeft gebruikt om de limieten vast te stellen. Die willen zij controleren en vergelijken met cijfers uit de praktijk. „Als de gegevens niet worden overlegd, krijgt het ministerie vrijdag om 13.00 uur een brief waarin een kort geding wordt aangekondigd”, schrijven de belangenorganisaties in een verklaring.

Een woordvoerder van het ministerie liet eerder weten dat de documenten zijn opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De landbouworganisaties moeten wachten tot die procedure is doorlopen, beredeneert het ministerie. Later zal blijken of de documenten openbaar gemaakt mogen worden. De externe deskundigen die adviezen hebben opgesteld, wordt ook om toestemming gevraagd.