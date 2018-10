Ultimatum aan vaccinmaker

CNV Vakmensen heeft vaccinmaker Bilthoven Biologicals een ultimatum gesteld tot donderdagavond om met een beter cao-bod te komen. De bond wil 3,5 procent meer loon voor de vierhonderd medewerkers, 3 procent meer dan zou zijn geboden.

„De in de nabije toekomst verwachte bedrijfsresultaten geven totaal geen aanleiding om te knijpen in de arbeidsvoorwaarden. Er is enorm veel vraag naar vaccins. Bovendien wordt van medewerkers toewijding verwacht voor deze belangwekkende taak”, aldus vakbondsonderhandelaar Roel van Riezen, die overigens spreekt van een „prachtig bedrijf dat polio de wereld wil uit helpen.”

Mocht er geen opening zijn op donderdagavond, dan komen er acties. De boel platleggen is daarbij niet meteen aan de orde, maar „als het nodig is, is het nodig”.