Uitzwaai-brexit verplaatst naar 29 februari

Het uitzwaaifeest Brexit aan Zee dat al was uitgesteld van 31 oktober naar begin 2020, zal definitief worden gehouden op 29 februari 2020. Die datum is vastgesteld in overleg met de gemeente Beverwijk zegt initiatiefnemer Ron Toekook.

Besloten is de eigenlijke datum van brexit, die op dit moment onbekend is, los te laten. „Ons simpele idee om met z’n allen te zwaaien naar de Britten koppelen we niet langer aan wat ze daar aan de overkant doen. We bepalen zelf wanneer wij zin in het zwaaien hebben. Dan hebben we liever geen sneeuw en vrieskou, maar een lekker lentezonnetje”, aldus initiatiefnemer Ron Toekook.

Het ludieke evenement, dat eind augustus begon als een grapje op Facebook, zou donderdag plaatsvinden op het strand van Wijk aan Zee. De aanleiding was het geplande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie op die datum.

Brexit aan Zee groeide uit tot een serieus evenement waar duizenden mensen belangstelling voor toonden. Op het programma stonden een zwaaimoment met alle bezoekers op het strand, muziek van goede bands op twee podia en foodtrucks met Europese specialiteiten.

Maar de organisatie kreeg de financiering niet helemaal rond, ook al vanwege de hoge kosten van de beveiliging. Wie al een kaartje heeft gekocht, krijgt geld terug.

De vier maanden tot het nieuwe evenement moeten de non-profitorganisatie ook meer ruimte geven om de begroting dit keer wel sluitend te krijgen.