Uitzonderingen voor zalen Breda en Eindhoven, niet in Den Bosch

In Brabant wordt verschillend omgegaan met de nieuwe regel om niet meer dan 30 personen in gebouwen toe te laten. Waar de veiligheidsregio Brabant-Noord (Den Bosch) de komende drie weken geen ontheffingen gaat verlenen aan culturele instellingen, komen er in de regio's Midden- en West-Brabant (Breda en Tilburg) wel uitzonderingen voor de grote schouwburgen en concertzalen. Dat laatste geldt ook voor Brabant-Zuidoost (Eindhoven).

In Midden- en West-Brabant kunnen "instellingen met regulier meer dan 600 zitplaatsen" vrijstelling krijgen. Een woordvoerster zegt dat er bewust voor is gekozen om de uitzonderingsregels "summier" te verwoorden. Zo weten de grote zalen, zoals het Chassé Theater in Breda, in ieder geval zeker dat ze vrijstelling kunnen aanvragen.

Met kleinere culturele instellingen zal nog in gesprek worden gegaan. Het gaat volgens haar bijvoorbeeld om bioscoopketen Pathé, die bijvoorbeeld niet een zaal heeft waar 600 mensen in kunnen, maar dat aantal wel kwijt kan in meerdere zalen.

In Brabant-Noord zijn er alleen woensdagavond twee uitzonderingen: de voorstellingen in de Verkadefabriek in Den Bosch en de Groene Engel in Oss gaan woensdagavond gewoon door. Het was te laat die alsnog af te blazen, blijkt uit een mededeling van voorzitter Jack Mikkers van de veiligheidsregio, tevens burgemeester van Den Bosch.

"Het is een lastig dilemma, want we willen zowel de maatschappelijke en economische gevolgen beperken, maar ook activiteiten voorkomen die veel mensen aantrekken", aldus Jack Mikkers. "Daarbij wil ik ook zo veel als mogelijk sectoren zoals sport, horeca en cultuur gelijk behandelen."

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zegt tegen Omroep Brabant dat ook in Brabant-Zuidoost ontheffingen worden verleend. Hij zegt het jammer te vinden dat er geen eenheid is. "Wij vonden het te ver gaan om nog verder in te perken in theaters waar zoveel ruimte is."

Directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen in Den Bosch is "met stomheid geslagen" door het besluit van Brabant-Noord. Hij laat weten dat de shows voor deze week worden afgezegd, maar die van volgende week blijven nog even op de agenda staan. Dona zegt zich niet te kunnen voorstellen dat culturele instellingen in Brabant-Noord geen ontheffing krijgen.