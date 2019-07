Uitzaaiingen door defect gen borstkanker

Een defect gen in borsttumorcellen kan uitzaaiingen elders in het lichaam bevorderen. Dat gebeurt via een kettingreactie, die het immuunsysteem van de patiënt een ongewenste richting opstuurt. Dat heeft de onderzoekgroep van immunoloog en tumorbioloog Karin de Visser van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en Oncode Institute ontdekt.

In 2015 toonde de onderzoeksgroep van De Visser al aan dat sommige borsttumoren, via een kettingreactie van signaalmoleculen, zogenoemde neutrofielen mobiliseren buiten de tumor. Die neutrofielen bleken het uitzaaigedrag van borsttumoren te bevorderen door tumordodende T-cellen tegen te werken.

Uit onderzoek met muizen is nu ontdekt dat alle proefdieren die last hadden van een ontstekingsreactie in het bloed één ding gemeen hadden: een defect P53-gen. P53 is een belangrijk gen dat als het wél goed functioneert juist beschermt tegen ongeremde celgroei. Bij 40 procent van de patiënten met borstkanker is het P53-gen niet intact.

De ontdekking legt volgens het NKI de basis voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe vormen van immuuntherapie. Een artikel over de ontdekking is woensdag verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.