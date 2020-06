‘Uitwerking pensioenakkoord over anderhalve week klaar’

Vakbonden, werkgeversorganisaties en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken willen over anderhalve week klaar zijn met hun overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord. Volgens ingewijden is het streven dat er op vrijdag 19 juni een akkoord ligt dat besproken kan worden in het kabinetsoverleg.

Maandagavond vond al op hoog niveau overleg plaats tussen de partijen. Dat leverde nog geen einddeal op. Donderdag wordt daarom weer verder gepraat. Bronnen laten weten dat een aantal technische, maar voor de polder belangrijke beslissingen nog moet worden genomen. De organisaties moeten ook nog overleggen met hun achterban.

Over de hervorming van het pensioenstelsel wordt al heel lang onderhandeld. In juni vorig jaar bereikten vakbonden, werkgevers en kabinet al een principeakkoord. De pensioenuitkeringen zouden onzekerder worden en zouden meer gaan afhangen van de prestaties van pensioenfondsen. Daardoor zouden de pensioenen in goede tijden makkelijker verhoogd kunnen worden, en in slechte tijden makkelijker verlaagd.

Maar er moesten nog veel zaken worden uitgewerkt. Eerder dit jaar bereikte het overleg hierover een doorbraak toen de zogeheten rekenrente werd losgelaten. De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekende dit de afgelopen jaren dat pensioenen vaak niet verhoogd konden worden.

Voor het kabinet is het belangrijk dat er snel afspraken worden gemaakt, om te voorkomen dat het uitwerken van het akkoord in de wet pas na de Haagse zomerstop van start kan gaan.