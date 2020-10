‘Uitvoering Klimaatakkoord moet in hogere versnelling’

Veel in het klimaatakkoord genoemde voornemens moeten nu dringend concreet worden, zegt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, naar aanleiding van het bericht dat het Nederlandse klimaatdoel voor 2030 met het huidige beleid nog lang niet in zicht is.

„Afspraken in de pijplijn moeten snel worden verankerd in beleid en wetgeving. De uitvoering van het Klimaatakkoord moet naar een hogere versnelling. Anders lopen we vertraging op die we ons niet kunnen permitteren. Het Europees Parlement roept zelfs op tot 60 procent CO2-reductie in 2030, maar Nederland heeft nog slechts 34 procent geborgd.”