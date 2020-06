‘Uitvoeren opschalingsplan ic is grote uitdaging’

Het uitvoeren van het plan voor de uitbreiding van het aantal ic-bedden is een grote uitdaging. Dat zegt Rowan Marijnissen, voorzitter ic van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), over het voorstel om dit najaar 1350 ic-bedden structureel beschikbaar te hebben en bij een eventuele volgende golf van besmettingen snel uit te breiden naar 1700 bedden.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft het plan dinsdag gepresenteerd. „Het is niet meer dan dat: een plan. Het is in zekere zin ook een ‘noodzakelijk kwaad’, omdat onze zorg niet is ingericht op het continu beschikbaar houden van capaciteit die je doorgaans niet of nauwelijks gebruikt” , stelt Marijnissen.

Ze wijst erop dat om het plan te kunnen doen slagen er meer waardering, loopbaanperspectief en zeggenschap voor de verpleegkundigen moet komen. „Dat vergt een omslag bij veel ziekenhuisbestuurders”, aldus Marijnissen. „Maar het vergt ook iets van ons allemaal als verpleegkundigen. Zeggenschap wordt je nooit in de schoot geworpen. Je moet er altijd zelf iets voor doen. Wacht daarom niet af en stap met dit plan in de hand op je bestuur af. Ga het gesprek aan. Wat is bij ons mogelijk?”