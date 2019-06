Uitval ventilatie doodsoorzaak 900 varkens

De ruim 900 varkens die dood werden aangetroffen in Winterswijk zijn gestikt doordat het ventilatiesysteem in hun stal was uitgevallen. De dieren kregen daardoor te weinig zuurstof. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dat dinsdag gemeld.

Het alarm van het ventilatiesysteem werkte niet goed en op alarmmeldingen die werden ontvangen is niet goed gereageerd. De NVWA legt de eigenaar van de dieren een boete op omdat hij ze de nodige zorg niet heeft gegeven. Over de hoogte van de boete heeft de NVWA niets gemeld.

De varkens werden donderdag dood aangetroffen. Het is niet voor het eerst dat varken zijn gestikt door falende luchtverversingsinstallaties en alarmsystemen. Alleen al in de zomer van vorig jaar stierven 1200 varkens door verstikking.