Uitvaartcentrum voor alle culturen opent de deuren in Amsterdam

Een uitvaartcentrum waar alle culturen volgens hun eigen wensen en rituelen afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbaren. Bijzonder aan dit multiculturele uitvaartcentrum, dat komende week de deuren opent in Amsterdam-Zuidoost, is dat het allerlei mogelijkheden biedt die je normaal gesproken niet zo snel tegenkomt in een uitvaartcentrum. Zo kunnen mensen er zelf koken of een 24-uurswake houden.

Het zogenoemde afscheidshuis is ontworpen in samenspraak met mensen met verschillende culturen, religies, achtergronden en gemeenschappen in het multiculturele Zuidoost. Hiermee komt een langgekoesterde wens uit van de bewoners en het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel.

Volgens een woordvoerster van uitvaartorganisatie Yarden maken de faciliteiten in het gebouw dit uitvaartcentrum zo uniek. „De voorzieningen zijn er zo op gericht dat bijna alles mogelijk is. Mensen mogen langer in het gebouw blijven, een uitvaart kan op elk moment van de dag, overledenen kunnen 24 uur opgebaard liggen.” Ook zijn er meerdere keukens, voorzien van een sterke afzuiginstallatie, waar nabestaanden zelf eten kunnen klaarmaken. De extra grote toiletten zijn handig voor mensen die soms grote gewaden en hoofddeksels dragen bij een uitvaart.

Verder is het mogelijk via een interactieve audio- en/of videoverbinding in contact te staan met familieleden die wonen in het land van herkomst. „Zo kan een kleinkind dat bijvoorbeeld in Suriname woont de dienst bijwonen van haar overleden oma”, zegt de woordvoerster.

Het afscheidshuis heeft ook een sociale ontmoetingsfunctie, bijvoorbeeld voor een herinneringsbijeenkomst, een concert of lezing.

Komende zaterdag zegenen diverse geestelijken uit verschillende religies het gebouw in met spreuken in hun eigen taal. Volgens locatiemanager Mala Angna kunnen nabestaanden straks afscheid nemen van hun dierbare op een gezegende plek. „Dat is iets waar veel waarde aan wordt gehecht in de gemeenschap in stadsdeel Zuidoost.”