„Uitvaartbranche schimmig over kosten”

De uitvaartbranche is erg schimmig over wat een uitvaart kost, zo stelt de Consumentenbond dinsdag op basis van eigen onderzoek. Bijna 90 procent van de uitvaartverzorgers wil geen vragen beantwoorden over hun tarieven. Daarnaast heeft ruim 40 procent van de uitvaartondernemingen geen prijzen op de website staan.

De Consumentenbond vroeg 180 uitvaartverzorgers, groot en klein, verspreid over Nederland, een vragenlijst in te vullen over hun tarieven. Deze gingen over het basistarief en de kosten voor aanvullende diensten zoals drukwerk, verzorging van de overledene, opbaren, vervoer en gebruik van de aula en condoleance-ruimte.

Slechts twintig uitvaartverzorgers vulden de lijst in. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan, aldus de bond.