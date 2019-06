Uitvaartbedrijf doet spaanplaatkist in de ban

Verzekeraar en uitvaartorganisatie DELA maakt niet langer gebruik van grafkisten gemaakt van spaanplaat. Ze worden vanaf deze zomer vervangen door kisten van vurenhout die minder belastend zijn voor het milieu. Ook de bekleding aan de binnenkant is milieuvriendelijker gemaakt. Het polyester satijn is vervangen door ongebleekt katoen dat biologisch afbreekbaar is.

De spaanplaatkist is in Nederland de meest gebruikte kist bij begrafenissen en crematies. „Hiermee zetten we een belangrijke stap om in 2030 een klimaatneutrale uitvaart te realiseren”, aldus directeur Véronique Klaassen. „Deze kist is veel beter voor het milieu dan de spaanplaten basiskist die we tot nu toe gebruikten.”

De kist weegt 23 in plaats van 40 kilo en ook dat heeft volgens haar voordelen. „Minder gewicht betekent minder CO2-uitstoot en medewerkers hoeven minder te tillen.”