Uittocht in Herkenbosch om natuurbrand

Herkenbosch laat in de nacht van dinsdag op woensdag een ware uittocht zien van mensen die wat spulletjes bij elkaar hebben gepakt en met hun auto naar familie of vrienden gaan. Sommigen hebben zelfs matrassen en dekens in hun auto gepropt.

Niet iedereen had direct door dat huis en haard verlaten moest worden wegens het koolmonoxidegevaar. Op sommige plekken belden buren of familieleden aan, om het nieuws te brengen en mensen te waarschuwen. Het anders zo rustige dorp biedt in de nachtelijke uren de aanblik van een drukke verkeerschaos.

Aan de rand van het dorp bij de sportvelden van voetbalvereniging SVH'39 stonden zo'n tien bussen van Arriva klaar om mensen weg te brengen die geen eigen vervoer hebben. De eerste bus is met een aantal inwoners vertrokken naar een van de opvanglocaties.

Herkenbosch ligt ook woensdagochtend nog onder de rook en stank van de brand in de Meinweg, op een steenworp afstand van het dorp. Hoelang de evacuatie gaat duren is ongewis.